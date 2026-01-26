Şanlıurfa'da Bağ Evinde Hırsızlık: 1 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de bir bağ evinden eşya çalan N.B. yakalandı, itiraf etti; adli süreç başlatıldı ve zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:56
Jandarma operasyonu sonucu zanlı cezaevine gönderildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı da bu kapsamda çözüme kavuştu.

Bağ evi sahibi S.T., eşyalarının çalındığını fark ederek jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

İncelemeler sonucunda hırsızlıkta çalınan şark köşesi, 1 adet akü, 1 adet invertör ve ses sistemi ile bağlantılı şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli N.B., yapılan sorgulamada suçu itiraf etti.

Hakkında gerekli adli işlemler başlatılan N.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları