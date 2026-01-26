Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı

Jandarma operasyonu sonucu zanlı cezaevine gönderildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı da bu kapsamda çözüme kavuştu.

Bağ evi sahibi S.T., eşyalarının çalındığını fark ederek jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi.

İncelemeler sonucunda hırsızlıkta çalınan şark köşesi, 1 adet akü, 1 adet invertör ve ses sistemi ile bağlantılı şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli N.B., yapılan sorgulamada suçu itiraf etti.

Hakkında gerekli adli işlemler başlatılan N.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA’DA BAĞ EVİNDE HIRSIZLIK OLAYINDA 1 TUTUKLAMA