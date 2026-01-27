Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu Karaköprü ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayını açığa çıkardı.

Olay, Akziyaret Mahallesi'nde M.A. ve A.T.'ye ait bağ evinde gerçekleşti. Yapılan incelemede 1 su ısıtıcısı, 1 halı, 1 invertör, 1 akü, şark köşesi ve 1 bisiklet'in çalındığı tespit edildi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları ayrıntılı şekilde incelendi.

Görüntü ve delil incelemeleri sonucunda hırsızlık olayının M.I. ve M.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla M.I. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde suça A.Ö. ve İ.A.'nın da karıştığını belirtmeleri üzerine diğer iki şüpheli de çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili olarak toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

