Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı

Şanlıurfa Karaköprü'de bağ evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, çalınan malzemelerle jandarma tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:17
Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu Karaköprü ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayını açığa çıkardı.

Olay, Akziyaret Mahallesi'nde M.A. ve A.T.'ye ait bağ evinde gerçekleşti. Yapılan incelemede 1 su ısıtıcısı, 1 halı, 1 invertör, 1 akü, şark köşesi ve 1 bisiklet'in çalındığı tespit edildi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları ayrıntılı şekilde incelendi.

Görüntü ve delil incelemeleri sonucunda hırsızlık olayının M.I. ve M.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla M.I. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde suça A.Ö. ve İ.A.'nın da karıştığını belirtmeleri üzerine diğer iki şüpheli de çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili olarak toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA BAĞ EVİNDEN HIRSIZLIK: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA BAĞ EVİNDEN HIRSIZLIK: 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

