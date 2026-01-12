Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın

Şanlıurfa'da TEM ekipleri, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı; operasyonlarda 17 yasaklı yayın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:24
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

TEM ekiplerinden eş zamanlı müdahale

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

ŞANLIURFA’DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A FİNANS SAĞLADIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN...

ŞANLIURFA’DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A FİNANS SAĞLADIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ŞANLIURFA’DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ’A FİNANS SAĞLADIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı
2
Kraljevo'da kızaktan düşen 16 ve 17 yaşındaki iki genç araç altında kaldı
3
Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem
4
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın
5
Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı
6
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi
7
Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları