Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında
TEM ekiplerinden eş zamanlı müdahale
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
