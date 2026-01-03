DOLAR
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı; 4 tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:56
İl Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elektronik malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

