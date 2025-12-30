Şanlıurfa'da Hamur Makinesine Sıkışan 13 Yaşındaki Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Olayın Ayrıntıları

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir unlu mamülleri fabrikasında meydana geldi.

13 yaşındaki Müslüm B., ailesine yardımcı olmak için çalıştığı sırada kolunu hamur makinesine sıkıştırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çocuğun kolu sıkıştığı bölgeden çıkarıldı.

Yaralı halde kurtarılan çocuk, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

