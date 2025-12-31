DOLAR
Şanlıurfa'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu: Haliliye ve Viranşehir'de 6 bin 850 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında gümrük kaçağı 6 bin 850 paket sigara, 30 kg tütün ve 32 şişe alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:11
Jandarmanın bir haftalık çalışmasında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi ile Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir haftalık faaliyetlerde gümrük kaçağı alkol, sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 6 bin 850 paket sigara, 30 kilogram tütün, 32 şişe alkol, 9 kilogram çay, 2 adet kaynak makinesi ve 11 adet elektronik sigara bulunuyor.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ele geçirilen malzemeler kayıt altına alındı.

