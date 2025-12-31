Şanlıurfa'da Kaçak Alkol ve Sigara Operasyonu: Haliliye ve Viranşehir'de 6 bin 850 Paket Ele Geçirildi
Jandarmanın bir haftalık çalışmasında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi ile Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen bir haftalık faaliyetlerde gümrük kaçağı alkol, sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında 6 bin 850 paket sigara, 30 kilogram tütün, 32 şişe alkol, 9 kilogram çay, 2 adet kaynak makinesi ve 11 adet elektronik sigara bulunuyor.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde ele geçirilen malzemeler kayıt altına alındı.
