Şanlıurfa’da Karlı Yollarda Doğum Kurtarma: UMKE ve 112 Ekipleri Yetişti

Zorlu kış şartlarında sağlık ekipleri seferber oldu

Şanlıurfa’da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hastanelere ulaşmakta güçlük çeken ve sancısı başlayan bir kadının imdadına UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri koştu.

Viranşehir ilçesine bağlı Dağyanı Mahallesi Ulubağ kırsalında, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı bildirildi. Gebeliği bulunan Hülya Aslanbaş, ulaşan UMKE ekipleri tarafından alınarak UMKE aracına bindirildi ve ana arterlere kadar güvenli şekilde taşındı.

Ana arterlerde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Aslanbaş, ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beşinci bebeğine gebe olduğu öğrenilen kadının doğumunun hastanede sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk konuya ilişkin değerlendirmede bulundu: "Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, zorlu kış şartlarında da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla 65 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 7 UMKE ekibi ve tüm sağlık çalışanlarımızla görevimizin başında olmaya devam ediyoruz"

