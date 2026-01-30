Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Karacadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin ikamet adreslerinde çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler: 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve farklı çap ve ebatlarda 259 mühimmat.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

