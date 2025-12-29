Şanlıurfa'da Sülfürik Asit Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Kaza Suruç'a bağlı Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kar ve buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkan bir tanker şarampole devrildi. Olayda tanker sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Çetin K. (37) idaresindeki 10 ANJ 242 plakalı, sülfürik asit yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel tehlikelere karşı ekiplerin bölgede çalışma ve incelemeleri sürüyor.

