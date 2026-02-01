Şanlıurfa Karaköprü’de İstinat Duvarı Çöktü: 15 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

Şanlıurfa Karaköprü’de yoğun yağış sonucu istinat duvarı çöktü; 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:53
Şanlıurfa Karaköprü’de İstinat Duvarı Çöktü: 15 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

Şanlıurfa Karaköprü’de İstinat Duvarı Çöktü: 15 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

Yoğun yağış ve sarı kodlu uyarının ardından mahsur kalanlar güvenli şekilde tahliye edildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, son günlerde etkili olan yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Olay, bölge sakinleri arasında paniğe yol açarken, çökmenin anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısı sonrasında etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi ve yapıda hasara neden oldu. Olayın bildirilmesinin ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Binada mahsur kalan 15 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle vatandaşlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yağışlarda risk taşıyan yapılarla ilgili uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE BİR BİNANIN...

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE BİR BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. BİNADA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR, İTFAİYE EKİPLERİNİN YARDIMIYLA KURTARILDI.

ŞANLIURFA'NIN KARAKÖPRÜ İLÇESİNDE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE BİR BİNANIN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari Yüksekova'da Ahır Çatısı Çöktü: 2 Hayvan Telef, 6 Keçi Kurtarıldı
2
Şırnak-Siirt kara yolunda takla atan araç hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
3
Manavgat'ta otel otoparkında başından vurulmuş erkek cesedi
4
Antalya Konyaaltı'nda lüks otomobil park halindeki otobüse çarptı
5
Büyükçekmece'de feci kaza: Ali Altıntaş hayatını kaybetti
6
Aksaray'da Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
Bursa İnegöl'de Otomobil Peyzaj Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları