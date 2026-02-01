Şanlıurfa Karaköprü’de İstinat Duvarı Çöktü: 15 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

Yoğun yağış ve sarı kodlu uyarının ardından mahsur kalanlar güvenli şekilde tahliye edildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, son günlerde etkili olan yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Olay, bölge sakinleri arasında paniğe yol açarken, çökmenin anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısı sonrasında etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi ve yapıda hasara neden oldu. Olayın bildirilmesinin ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Binada mahsur kalan 15 kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle vatandaşlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için yağışlarda risk taşıyan yapılarla ilgili uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

