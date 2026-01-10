Şanlıurfa Siverek’te 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma operasyonunda satışa hazır paketlenmiş 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:56
Jandarma ekipleri operasyon düzenledi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Siverek ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, satışa hazır paketlenmiş halde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sevkiyat veya satış amaçlı olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ve işlemler jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

