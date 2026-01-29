Sapanca'da bungalov havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Sapanca'da bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki İ.S.Y., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:54
Olayın ayrıntıları

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y. ailesinin çocuğu İ.S.Y. (3), ailenin fark etmediği bir anda bungalov içindeki havuza düştü.

Olayı fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve küçük çocuk Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre İ.S.Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

