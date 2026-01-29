Sapanca'da bungalov havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Olayın ayrıntıları

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y. ailesinin çocuğu İ.S.Y. (3), ailenin fark etmediği bir anda bungalov içindeki havuza düştü.

Olayı fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve küçük çocuk Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre İ.S.Y.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

