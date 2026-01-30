Sapanca'da Bungalov Havuzunda 3 Yaşındaki İnci Y. Toprağa Verildi

Olayın Detayları

İddiaya göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y. ailelerinin çocuğu İnci Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içinde bulunan havuza düştü.

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan İnci Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve Tören

Küçük İnci Y., Tuzla Yeşildere Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından, gözyaşları arasında Aydıntepe Mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. Yetkililer, bungalov tesisindeki güvenlik ve denetim koşullarını araştırıyor.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE BİR BUNGALOV TESİSİNDE HAVUZA DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN İNCİ Y. TUZLA’DA TOPRAĞA VERİLDİ.