Sarıkamış'ta Otobüs Kamyona Çarptı: 9 Yaralı

Sarıkamış Karakurt'ta buzlanan yolda otobüs kamyona çarptı; 9 kişi yaralandı, yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:11
Karakurt bölgesinde buzlanma kazaya yol açtı

Kaza yeri: Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesi.

Olayın oluş şekli: E. C. A. yönetimindeki 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ardından arkadan gelen M. Z. Ç. idaresindeki 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü kamyona çarptı.

Yaralı sayısı: 9 kişi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

