Sarıyer'de Çınar Ağacı Park Halindeki Otomobile Devrildi — O Anlar Kamerada

Sarıyer'de Çınar Ağacı Park Halindeki Otomobile Devrildi
Olay anı güvenlik kamerasında
Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sırasında etrafta bulunanların şans eseri yaralanmadığı bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kesilerek kaldırıldı ve olay yerinde güvenlik sağlandı.
Ağacın devrilme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler, olayın şaşkınlığını ve ekiplerin hızlı müdahalesini ortaya koyuyor.
SARIYER'DE KUVVETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE DEVRİLEN AĞAÇ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERAYA YANSIDI.