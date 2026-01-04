DOLAR
Sarıyer'de Çınar Ağacı Park Halindeki Otomobile Devrildi — O Anlar Kamerada

Sarıyer'de kuvvetli rüzgarda çınar ağacı park halindeki otomobile devrildi; yaralanan yok, ekipler müdahale etti, devrilme anı kamerada.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 19:50
Olay anı güvenlik kamerasında

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kaza sırasında etrafta bulunanların şans eseri yaralanmadığı bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kesilerek kaldırıldı ve olay yerinde güvenlik sağlandı.

Ağacın devrilme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler, olayın şaşkınlığını ve ekiplerin hızlı müdahalesini ortaya koyuyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

