Sarıyer'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Yaralı, 3 Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi

Sarıyer'de motosiklet tamirhanesi alev alev yandı

Olayın detayları

İstanbul Sarıyer'de, 3 katlı binanın girişindeki motosiklet tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, saat 21.00 sıralarında Pınar Mahallesi Bahadır Sokak'ta meydana geldi.

Büyüyen alevler iş yerinin tamamını kaplarken, yoğun duman binaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı; ambulansta müdahale edildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu ve içeride bulunan 3 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Mahalleli tanığı

Mahalle sakinlerinden Serhat Kaya, "Yangın önce dükkanı sardı, sonra üst katları sarmaya başladı. Biz de mahalleli olarak hemen dışarı çıktık. Yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri geldi, müdahale ettiler. İçeride motosikletler vardı. Şu an 1 kişi yaralı. Çok büyük bir hasar var. Geçmiş olsun. Şu an yangın söndürüldü, kontrol altına alındı" dedi.

