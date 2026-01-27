Sarıyer'de refüjü aşan otomobil karşı şeride çarpıp kamerada
Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı.
Olayda yaralanan olmadı, kazada sadece maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı, seyir halinde bulunan başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
KAZA ANLARI KAMERADA