Sarıyer'de refüjü aşan otomobil karşı şeride çarpıp kamerada

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde dün saat 12.00'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeritteki araca çarptı; yaralanma yok, kaza araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:56
Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı.

Olayda yaralanan olmadı, kazada sadece maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı, seyir halinde bulunan başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANLARI KAMERADA

