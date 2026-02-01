Sarıyer Rumeli Kavağı'nda İkinci Mendirek Kazası: 34 BES 340 Denize Ramak Kala Asılı Kaldı

Olay anı ve müdahale

Sarıyer'de aynı yerde, aynı şekilde ikinci kez meydana gelen kaza bölge sakinlerini tedirgin etti. Gündüz saatlerinde bir aracın mendirekten denize uçtuğu olayın ardından, gece saatlerinde benzer bir kaza daha kaydedildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı.

Denize düşmeye ramak kala duran otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda sürücü yaralanmadı ve asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

O anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasında görüntülendi. Görüntülerde aracın yoldan çıktığı ve mendirekte asılı kaldığı anlar net şekilde görülüyor.

