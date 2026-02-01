Hatay'da IBAN'lı Yasa Dışı Bahis Ağına Operasyon: 19 Gözaltı

Hatay'da vatandaşların IBAN'ları kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi sağlayan örgüte operasyon: 19 gözaltı, 1.699.739.815 TL işlem hacmi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:12
Vatandaş hesapları üzerinden milyarlık transfer: Örgüt lideri de arasında

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların IBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi gerçekleştiren bir örgüte operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, transferlerin bahis ödemelerinin nakline aracılık ettiği tespit edildi.

Emniyetin MASAK raporları sonuçlarına göre, örgütün gerçekleştirdiği para akışı toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL işlem hacmine ulaştı. Operasyonda örgüt lideri ile birlikte toplam 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Ele geçirilenler arasında; 1.19 gr uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 121 adet 7.65 mm fişek, 47 adet 9.19 mm fişek, 65 adet 7.62 mm fişek, 131 adet 9 mm fişek, 32 cep telefonu, 25 sim kart, 5 laptop, 1 tablet, 1 hard disk, 121 bin 650 TL, 7 bin 500 Arabistan Riyali, 6 bin 550 ABD Doları, 3 bin euro ve piyasa değeri 3 milyon 100 bin TL olan ziynet eşyası yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 16 kişi 30 Ocak tarihinde adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ağının para transfer mekanizmasının çözülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

