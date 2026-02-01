Karaman'da Jandarma Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nın 23-31 Ocak 2026 uygulamalarında 61 aranan yakalandı, 6 kişi tutuklandı; uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:21
Karaman'da Jandarma Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma uygulamalarında 6 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyon ve denetimlerde, uyuşturucu maddeler ile bandrolsüz sigaralara el konuldu; çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı ve 6 kişi tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Karaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında yürütülen genel uygulamalar hız kesmeden devam etti. 23-31 Ocak 2026 tarihleri arasında, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde 19.048 kişi ve 4.658 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 61 aranan şahıs yakalanırken, yakalananlardan 6 kişi tutuklandı.

Ele geçirilen maddeler ve deliller

Denetimler sırasında ele geçirilenler arasında esrar maddesi, 18 adet ecstasy hap, sentetik ecza, 120 paket bandrolsüz sigara, 624 karton bandrolsüz boş makaron ve 1 adet bıçak yer aldı.

Jandarmadan açıklama

Jandarma, bölgede huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceğini bildirdi.

