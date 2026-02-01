Karaman'da Jandarma Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma uygulamalarında 6 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyon ve denetimlerde, uyuşturucu maddeler ile bandrolsüz sigaralara el konuldu; çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı ve 6 kişi tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Karaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında yürütülen genel uygulamalar hız kesmeden devam etti. 23-31 Ocak 2026 tarihleri arasında, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde 19.048 kişi ve 4.658 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde 61 aranan şahıs yakalanırken, yakalananlardan 6 kişi tutuklandı.

Ele geçirilen maddeler ve deliller

Denetimler sırasında ele geçirilenler arasında esrar maddesi, 18 adet ecstasy hap, sentetik ecza, 120 paket bandrolsüz sigara, 624 karton bandrolsüz boş makaron ve 1 adet bıçak yer aldı.

Jandarmadan açıklama

Jandarma, bölgede huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceğini bildirdi.

KARAMAN’DA JANDARMANIN YAPTIĞI UYGULAMALARDA UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ