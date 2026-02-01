Adana’da 'Kredi Kartı Limiti Yükseltme' Vaadiyle 1,54 Milyonluk Dolandırıcılık

Adana’da kredi kartı limiti yükselteceklerini söyleyip mağdurların kartlarıyla toplam 1 milyon 540 bin lira harcayan iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:49
Adana’da maddi sıkıntı içindeki kişilere banka bağlantıları olduğunu söyleyerek kredi kartı limitlerini yükseltme vaadinde bulunan şahısların, bu yöntemle milyonluk dolandırıcılık yaptığı belirlendi. İki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ. (37), arkadaş ortamında tanıştıkları ve ekonomik zorluk yaşayan Karani G. (31)'ye "Bankalarla irtibatımız var, tanıdıklarımız sayesinde kredi puanını yükseltip yüksek limitli kredi kartı çıkarabiliriz" diyerek güven kazandılar.

Görüşmenin ardından Karani G., kredi kartı limitlerinin artırılması vaadiyle mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini Özkan K. ile Muhammet Ali İ.'ye teslim etti. Zanlıların, mobil bankacılık üzerinden kart limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya kadar yükselttiği, ardından bir hafta boyunca kartları kullanarak alışveriş yaptığı tespit edildi.

Soruşturma ve tutuklama

Şüphelilerin anlaşmalı oldukları kuyumcu, cep telefonu satıcısı, petshop ve restoran gibi işletmeler üzerinden hayali satışlar yaparak iki ayrı kredi kartından toplam 1 milyon 540 bin liralık harcama gerçekleştirdiği, ayrıca kartlardan 300 bin lira nakit avans çektiği belirlendi. Kredi kartı limitlerinin artırılmasını bekleyen Karani G., art arda gelen harcama bildirimleri sonrası dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların, güven kazanmak amacıyla günübirlik hazır ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştükleri ve "Bankalarda tanıdıklarımız var" yalanıyla dolandırıcılığı organize şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Özkan K. ve Muhammet Ali İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DOLANDIRICILIĞI YAPAN İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANARAK ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

