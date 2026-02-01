Tavşanlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı çevre yolu üzerindeki Sadık Pembe Işıklı Kavşak'ta gerçekleşti. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 43 PB 476 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 AFT 766 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

