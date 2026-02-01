Tavşanlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Tavşanlı'da Sadık Pembe Işıklı Kavşak'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı; yaralılar Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 08:43
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 08:43
Tavşanlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Tavşanlı'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı çevre yolu üzerindeki Sadık Pembe Işıklı Kavşak'ta gerçekleşti. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 43 PB 476 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 AFT 766 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 AĞIR YARALI

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 AĞIR YARALI

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 AĞIR YARALI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı
2
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya
3
Gaziantep'te Kasa Hırsızlığı: 2,7 Milyon TL'lik Kasa Çalındı
4
Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
5
Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü
6
Ankara'da çalıntı araçları presleyip yok eden 8 şüpheli yakalandı
7
Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları