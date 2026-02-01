Karaman’da Adliye Kavşağında Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman Adliye kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu bir yolcu yaralandı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:49
Olay ve müdahale

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 34 DM 2123 plakalı Audi marka otomobil ile M.G. idaresindeki 70 AF 943 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaralı ve soruşturma

Kazada, 70 AF 943 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları