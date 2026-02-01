Antakya-Belen'de 12 Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Hatay'da Antakya-Belen yolunda durdurulan araçlarda Türkiye'de oturma izni olmayan 12 göçmen yakalandı; 4 organizatör mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:12
Antakya-Belen'de 12 Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Antakya-Belen'de 12 Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Hatay Emniyeti göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi

31 Ocak günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyon sonucu, olaya karıştığı tespit edilen 4 organizatör gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

İNSAN TACİRİ 4 ORGANİZATÖR MAHKEMECE TUTUKLANDI.

İNSAN TACİRİ 4 ORGANİZATÖR MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı
2
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya
3
Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü
4
Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada
5
Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
6
Bursa'da Özel Harekat Destekli Operasyon: 3 Gözaltı
7
Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları