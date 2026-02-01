Antakya-Belen'de 12 Göçmen Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı
Hatay Emniyeti göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi
31 Ocak günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı belirlenen 12 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyon sonucu, olaya karıştığı tespit edilen 4 organizatör gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.
İNSAN TACİRİ 4 ORGANİZATÖR MAHKEMECE TUTUKLANDI.