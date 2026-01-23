Seferihisar Açıklarında Sahil Güvenlik 43 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Olayın Detayları

21 Ocak 2026 saat 01.25'te, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bir lastik bot tespit edildi.

Görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-9 tarafından deniz üzerinde hareket halinde olduğu belirlenen lastik bottaki düzensiz göçmenler görüldü. Yerinin belirlenmesinin ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) müdahale etti.

Sahil Güvenlik unsurları tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

