Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecileri Ağırladı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız gazetecileri ağırladı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisiye soruşturmaları yakından takip eden gazetecileri ağırladı.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa, başta polisiye haberleri takip eden polis-adliye muhabirleri olmak üzere ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler katıldı.

Kokteylde İhlas Haber Ajansını temsil eden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü muhabirliğini yürüten Sadık Kahraman da hazır bulundu.

Yıldız'ın değerlendirmeleri

Ağırlıklı olarak polis-adliye muhabirlerinin yer aldığı programda İl Emniyet Müdürü Yıldız, İstanbul polisinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Yıldız, yeni nesil sokak çeteleri, toplumun geleceğini etkileyen zehir tacirleri ile yerel ve küresel terör örgütlerine karşı göz açtırmayacaklarını söyledi.

