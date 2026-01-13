Selen Görgüzel'in İfadesi Ortaya Çıktı: Kıbrıs Tatili ve İddialar

Selen Görgüzel, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadede Kıbrıs tatilindeki kumar ve fuhuş iddialarını anlattı; uyuşturucu kullanmadığını ve fuhuşa aracılık etmediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:10
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzelin ifadesi ortaya çıktı. Görgüzel, ifadesinde Kıbrıs tatili ve uçaktaki ilişkilere dair detaylar aktardı.

İfadesinin Detayları

"Rabia Karaca ile özel uçakta olan fotoğrafı doğrularım. Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır Murat Gülibrahimoğlu’ndan. Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara ‘sizin burada ne işiniz var’ dedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu’nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu’nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızla arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de ‘yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz’ diye uyardım. İfademde son olarak şunu belirtmeliyim ki ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım. Diyeceklerim bundan ibarettir"

Görgüzel, ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve fuhuşa aracılık etmediğini özellikle vurguladı. Ayrıca uçakta kapalı odaya girmediğini ve söz konusu özel uçağın Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti.

