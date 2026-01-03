DOLAR
Şemdinli'de 1 Metrelik Kar Engelini Aşan Ekipler 12 Kişiyi Hastaneye Kaldırdı

Şemdinli Bağlar köyü Meşeli mezrasında, 1 metre kar nedeniyle yollar kapanınca ekipler 3 saatte ulaşıp karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 12 kişiyi hastaneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 14:49
Meşeli mezrasında karbonmonoksit zehirlenmesi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu ulaşım kesilen Bağlar köyü Meşeli mezrası'nda aynı aileden 12 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ekipler, zorlu şartlara rağmen yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından vatandaşları hastaneye ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre mezra, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gece saatlerinde aile bireylerinde baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve kar kalınlığının 1 metre'yi bulması nedeniyle yollar kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinelerinin desteğiyle sürdürülen kar temizleme çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Çalışmanın ardından 3 ambulans mezraya ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 12 kişi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhtar Azad Çiftçi: "Mezramızda soba zehirlenmesi ihbarı alınca durumu hemen yetkililere bildirdik. Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz yoğun çaba gösterdi. Yolun açılmasıyla 12 vatandaşımız güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

