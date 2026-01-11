Erzurum'da Suç Oranları Geriliyor: 2026 Hedefi 'Düşük Risk'

Vali Mustafa Çiftçi: Erzurum'da 2024–2025'te birçok suçta ciddi düşüş sağlandı; 2026 hedefi şehri 'Düşük Risk' grubuna taşımak.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:55
Erzurum'da Suç Oranları Geriliyor: 2026 Hedefi 'Düşük Risk'

Erzurum'da suç oranlarında belirgin azalış: 2026 hedefi 'Düşük Risk'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin asayiş raporuna ilişkin değerlendirmesinde, Erzurum'un 2024 ve 2025 yıllarında Orta Risk grubunda yer aldığını, 2026 hedeflerinin ise şehri Düşük Risk grubuna taşımak olduğunu açıkladı.

Kişilere ve malvarlığına yönelik suçlarda kayda değer düşüş

Vali Çiftçi, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç başlığında 2025 yılında, bir önceki yıla göre %9 oranında azalma olduğunu; bu suçlarda aydınlatma oranının %90,9 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında ise 2025'te, 2024 yılına kıyasla %51,5 oranında düşüş sağlandığını belirten Çiftçi, otodan hırsızlık, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarının 2025 boyunca hiç meydana gelmediğini vurguladı. Bu suçlardaki aydınlatma oranı %98,8 olarak açıklandı.

Dolandırıcılara karşı uyarı

Dolandırıcılık suçlarına dair uyarıda bulunan Vali Çiftçi, polis, komiser veya savcı adıyla vatandaşları arayan dolandırıcılara dikkat çekti. Çiftçi, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan IBAN’a para gönderilmesini, şifre paylaşılmasını veya bankaya gitmesini istemeyeceğini yeniden hatırlattı.

Devlete ve millete karşı suçlarda büyük düşüş, ruhsatsız silah artışı

Devlete ve millete karşı işlenen 10 önemli suç başlığında 2025 yılında %90,3 oranında düşüş sağlandığını ve bu suçlardaki aydınlatma oranının %100 olduğunu belirten Çiftçi, ruhsatsız silah ele geçirme sayısının 2024'te 124 iken 2025'te 337'ye yükseldiğine dikkat çekti.

Narkotik ve aranan şahıs operasyonları

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 2024'te 1.101, 2025'te 1.313 kişinin yakalanarak işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025'te düzenlenen operasyonlarda 517 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik suçlarla mücadelede 2024'te 919, 2025'te 1.030 olay kaydedildiği; şüpheli sayısının 2024'te 1.101'den 2025'te 1.532'ye yükseldiği, tutuklananların ise 2024'te 155, 2025'te 198 kişi olduğu bildirildi.

Bilişim suçları ve düzensiz göçle mücadele

Bilişim suçlarıyla mücadelede 2024'te 3.433, 2025'te 3.503 sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldığı vurgulandı. Ödeme ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılığa yönelik işlemler için 2024'te 23 operasyon, 103 gözaltı, 70 tutuklama; 2025'te 55 operasyon, 211 gözaltı, 132 tutuklama gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadelede 2024'te 152 operasyonda 300 organizatör yakalanmış, bunların 71'i tutuklanmış; 2025'te 179 operasyonda 370 organizatör yakalanarak 139'u tutuklanmıştır.

Koordinasyon ve 2026 hedefi

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın mali suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadeleyi kararlı ve koordineli şekilde sürdürdüğünü belirterek, tüm bu çalışmaların Erzurum'u 2026'da Düşük Risk grubuna taşımayı hedeflediğini ifade etti.

