Eskişehir'de Çevre Yolu Göle Döndü: 71 Evler'de Araçlar Mahsur

Karla karışık yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi

Gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde karla birlikte yağarak etkisini iyice artırdı. Etkili yağış, çevre yolunun bazı bölümlerinde su birikintilerine neden oldu.

Özellikle çevre yolunun Ankara istikametinde 71 Evler mevkiinde, kara yolu üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Gözlemlere göre, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı ve ulaşımda aksama yaşandı.

