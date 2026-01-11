Eskişehir'de Çevre Yolu Göle Döndü: 71 Evler'de Araçlar Mahsur

Eskişehir'de karla karışık yağmur, çevre yolunun Ankara istikameti 71 Evler mevkiinde su birikintilerine yol açtı; bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:43
Karla karışık yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi

Gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde karla birlikte yağarak etkisini iyice artırdı. Etkili yağış, çevre yolunun bazı bölümlerinde su birikintilerine neden oldu.

Özellikle çevre yolunun Ankara istikametinde 71 Evler mevkiinde, kara yolu üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Gözlemlere göre, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı ve ulaşımda aksama yaşandı.

ESKİŞEHİR’DE ETKİLİ OLAN KARLA KARIŞIK YAĞMUR, KENTİN ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

