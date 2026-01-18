Seydikemer'de kontrolden çıkan kamyonet eve çarptı: 1 ölü

Kaza ve müdahale

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, 48 AJV 964 plakalı kamyonetin sürücüsü Arda Ö. (19), Seydikemer istikametinden Saklıkent yolu üzerinden Kadıköy yönüne seyir halindeyken Kıncılar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından bir eve çarparak durdu. Hurdaya dönen kamyonette sürücü sıkıştı; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ve soruşturma

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Ö. hayatını kaybetti. Kazada kamyonetin çarptığı evde bulunan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Düriye D.nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

