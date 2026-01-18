Seydikemer'de kontrolden çıkan kamyonet eve çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 48 AJV 964 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak eve çarpması sonucu sürücü Arda Ö. (19) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:53
Seydikemer'de kontrolden çıkan kamyonet eve çarptı: 1 ölü

Seydikemer'de kontrolden çıkan kamyonet eve çarptı: 1 ölü

Kaza ve müdahale

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, 48 AJV 964 plakalı kamyonetin sürücüsü Arda Ö. (19), Seydikemer istikametinden Saklıkent yolu üzerinden Kadıköy yönüne seyir halindeyken Kıncılar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından bir eve çarparak durdu. Hurdaya dönen kamyonette sürücü sıkıştı; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ve soruşturma

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda Ö. hayatını kaybetti. Kazada kamyonetin çarptığı evde bulunan ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Düriye D.nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ÖNCE...

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ÖNCE AĞAÇLARA ARDINDAN DA BİR EVE ÇARPTI. KAZADA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ 19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ÖNCE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları