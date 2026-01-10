Şeyh Maksud’ta SDG’nin Canlı Kalkanına Müdahale: Suriye İç Güvenlik Güçleri Sivilleri Kurtardı

Operasyon ve tahliye

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesinde, terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı. İç Güvenlik Kuvvetleri, ordu güçleriyle koordineli şekilde gerçekleştirdiği arama ve tarama operasyonlarını tamamlamak amacıyla mahalleye giriş yaptı.

Köşeye sıkışan bazı SDG mensupları tarafından tutulan siviller, İç Güvenlik Güçleri tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Operasyon sonrası İç Güvenlik Güçleri, ordunun operasyonunun ardından bir hastanede konuşlanan terör örgütü mensuplarının teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Yasin Hastanesi iddiası ve resmi tepki

Halep Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma açıklamasında, SDG mensuplarının Yasin Hastanesi personelini ve çalışanlarını zorla çıkardığı ve hastaneyi karargaha çevirdiğini belirterek bu eylemi sert biçimde kınadı. Cuma, bunun "sağlık tesislerini ve sağlık personelini koruyan tüm uluslararası ve insani hukuk ve normların açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

Halep Sağlık Müdürü Muhammed Vecih Cuma ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu, sağlık sektörüne karşı işlenmiş ciddi bir suçtur, sivillerin ve hastaların hayatını tehlikeye atmakta ve bölge sakinlerini tıbbi bakıma ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim temel hakkından mahrum bırakmaktadır."

