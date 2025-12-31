Şeyma Subaşı adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul'daki soruşturma ve mahkeme kararı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Gözaltı sonrası işlemleri kapsamında Subaşı, kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Adli Tıp'taki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Subaşı, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadenin ardından nöbetçi hakimlik, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞEYMA SUBAŞI, ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE 'YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI' ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANMASI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.