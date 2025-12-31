Şeyma Subaşı adli kontrolle serbest bırakıldı: Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma ve gözaltı süreci

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işlemleri tamamlanan Subaşı, dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İfade ve serbest bırakılma

Adli Tıp işlemlerinin ardından Subaşı, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında devam ediyor.

