Şeyma Subaşı adli kontrolle serbest bırakıldı: Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:14
Soruşturma ve gözaltı süreci

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından işlemleri tamamlanan Subaşı, dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İfade ve serbest bırakılma

Adli Tıp işlemlerinin ardından Subaşı, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

