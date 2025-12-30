DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,48 0,03%
ALTIN
6.036,08 -1,03%
BITCOIN
3.795.541,37 -1,52%

Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:18
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları ve soruşturmanın detayları henüz paylaşılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 497,78 gram Metamfetamin, 1 Tutuklama
2
İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı
3
Burdur'da Motosiklet Park Halindeki Otomobile Çarptı: 2 Genç Yaralandı
4
Bodrum’da Trafik Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü — Güvenlik Kamerası Kaydetti
5
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
6
Ağrı'da Operasyon: 29 Kilo Uyuşturucu ve 1.094 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
7
Adapazarı'nda İnşaat Sahasında Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları