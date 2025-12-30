Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları ve soruşturmanın detayları henüz paylaşılmadı.

