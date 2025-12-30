İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı

Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde bir rehine olayı yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki U.C.A., 17 yaşındaki A.Y.'yi ısrarla takip ederek tehdit etti.

Durumu fark eden genç kız, babası 43 yaşındaki H.Y.'yi aradı. Okula gelen H.Y., iddialara göre U.C.A.'yı silahla rehin aldı. Olayın fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarıyla polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi; şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y. ile U.C.Y., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.C.Y. tutuklandı.

Olayda ele geçirilen iki tabancadan birinin kurusıkı olduğu tespit edildi.

