İzmit'te okul bahçesinde rehine krizi: Baba adli kontrolle serbest, şantajcı tutuklandı

İzmit'te kızına şantaj yapan genç okul bahçesinde rehin alındı; baba adli kontrolle serbest bırakıldı, şantajcı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:50
Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün, Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki lisenin bahçesinde bir rehine olayı yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki U.C.A., 17 yaşındaki A.Y.'yi ısrarla takip ederek tehdit etti.

Durumu fark eden genç kız, babası 43 yaşındaki H.Y.'yi aradı. Okula gelen H.Y., iddialara göre U.C.A.'yı silahla rehin aldı. Olayın fark edilmesi üzerine okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarıyla polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, H.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi; şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Y. ile U.C.Y., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.C.Y. tutuklandı.

Olayda ele geçirilen iki tabancadan birinin kurusıkı olduğu tespit edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

