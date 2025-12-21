Siirt’te 2 çocuk annesinin katil zanlısı komşusu tutuklandı

Siirt’te komşu cinayeti: Şüpheli itiraf etti, çift tutuklandı

Siirt merkezde 17 Aralık'ta meydana gelen olayda, lojmanda bıçaklanmış halde bulunan 39 yaşındaki Gülhan Börülcenin ölümüyle ilgili gözaltına alınan komşusu suçunu itiraf etti. Zanlı ve eşi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve gözaltılar

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2’si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve eşi F.K. (29) adliyeye sevk edildi; diğer iki zanlı ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Emniyette ifade veren Ş.K., komşusu Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli ile karısının emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Olayın ayrıntıları ve cenaze

Olay, merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda gerçekleşti. Gülhan Börülce (39), 17 Aralık'ta bıçaklanmış halde bulunmuş ve yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Merhumeye ait cenaze daha sonra Ankara'da toprağa verildi.

