Siirt'te Kurtalan'da Otomobil Yayaya Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:46
Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı.

İhbar ve müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın ardından yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kamera kaydı ve soruşturma

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KURTALAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN BİR YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

