Siirt'te Kurtalan'da Otomobil Yayaya Çarptı — Kaza Anı Kamerada

Siirt'te Kurtalan'da otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı.
İhbar ve müdahale
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın ardından yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kamera kaydı ve soruşturma
Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
