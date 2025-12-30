Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
Siirt’in Baykan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza yerleri ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani kara yolu üzerinde, buzlanan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır ve bir minibüs devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma
Kazalarla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE TIR VE MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ İKİ AYRI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.