Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza yerleri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani kara yolu üzerinde, buzlanan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır ve bir minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazalarla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

