DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde buzlanan Veysel Karani kara yolunda meydana gelen iki ayrı kazada tır ve minibüs devrildi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:09
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Siirt’in Baykan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza yerleri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani kara yolu üzerinde, buzlanan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır ve bir minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazalarla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE TIR VE MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ İKİ AYRI KAZADA 4 KİŞİ...

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE TIR VE MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ İKİ AYRI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE TIR VE MİNİBÜSÜN DEVRİLDİĞİ İKİ AYRI KAZADA 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı
4
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
5
Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı
6
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları