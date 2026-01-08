Siirt Valisi Kızılkaya: Emniyet, Siirt'in Huzurunun En Güçlü Teminatı

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 2025 brifingini değerlendirdi, Özel Harekât programına katıldı ve emniyet personelini tebrik etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:36
Brifing ve değerlendirme

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ten kapsamlı bir brifing aldı.

Öztürk'ün sunumunda, emniyet teşkilatının kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında jandarma ve tüm güvenlik birimleriyle güçlü bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde çalıştığı, suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar elde edildiği ifade edildi.

Vali Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliğinin tesisinde emniyet teşkilatının büyük bir fedakârlıkla, 7 gün 24 saat gece gündüz demeden görev yaptığını belirterek; terörle mücadeleden asayiş ve organize suçlarla mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda ortaya konulan kararlı ve başarılı çalışmaları takdir ve memnuniyetle değerlendirdi.

Vali Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılında elde ettiği başarıların, aynı inanç, azim ve kararlılıkla 2026 yılında da artarak devam edeceğine olan inancını dile getirerek, başta İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk olmak üzere tüm emniyet mensuplarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, aziz milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan polislerin selameti adına Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kurban kesimi ve dua programına da katılan Vali Kızılkaya; yüksek disiplin, sarsılmaz kararlılık ve üstün cesaretle görev yapan Özel Harekât personelinin, devletin bekası ile milletin huzur ve güvenliği için ortaya koyduğu fedakâr ve özverili hizmetlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Program sonunda, Vali Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürü Öztürk tarafından, üstün vazife bilinciyle görev yapan emniyet mensuplarına başarı belgeleri takdim edildi.

