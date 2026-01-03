DOLAR
Silifke'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mersin'in Silifke ilçesinde D-400 karayolunda 02 HK 709 plakalı otomobil motor yangını sonucu alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:43
Mersin-Antalya D-400 karayolunda motor yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Silifke ilçesi Taşucu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücü İ.A. yönetimindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekip, yanında bulunan iki kişiyle birlikte araçtan indi. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada otomobil alevlere teslim oldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak çıkan alevler sonucu otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

