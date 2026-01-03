Silifke'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Mersin-Antalya D-400 karayolunda motor yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Silifke ilçesi Taşucu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücü İ.A. yönetimindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekip, yanında bulunan iki kişiyle birlikte araçtan indi. Sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada otomobil alevlere teslim oldu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak çıkan alevler sonucu otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

