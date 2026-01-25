Silivri'de Alkollü Sürücü Kantar Binasına Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Silivri Kınalı'da alkollü sürücü B.K.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil Karayolları kantar binasına girdi; görevli Şener Güngör ağır yaralanıp hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:04
Kaza, dün gece Kınalı mevkiinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Alkollü olduğu öğrenilen B.K. idaresindeki otomobil, kontrolünü kaybederek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kantar binasına girdi. Çarpmanın etkisiyle binada görevli olduğu öğrenilen Şener Güngör ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şener Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Gözaltına alınan sürücü B.K.'nın 140 promil alkollü olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemler devam ediyor.

