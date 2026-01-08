Silivri'de Hesap Kaçışı: 'Yediler İçtiler' Diyerek bin TL Ödemeden Kaçtılar

Silivri sahilindeki işletmede iki kişi sipariş sonrası hesap ödemeden kaçtı; güvenlik kamerası kaydı, yaklaşık bin TL'lik zarar. Emniyet soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:50
Olay ve güvenlik kamerası kayıtları

İstanbul Silivri’de bir işletmeye gelen iki kişi, sipariş verip yemeklerini yedikten sonra, hesabı ödemeden işletmeden ayrıldı. Olay dün gece saatlerinde sahil bölgesindeki işletmede yaşandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre şahıslardan biri telefonla konuşma bahanesiyle ayağa kalkıp dışarı çıktı. Kısa süre sonra diğer şahıs da koşarak işletmeden uzaklaştı. İşletmenin hesapta yaklaşık bin TL tutarında alacağı olduğu belirlendi.

İşletme sahibinin şikayeti ve soruşturma

Olayın ardından işletme sahibi durumu emniyet birimlerine bildirdi ve şahıslardan şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtları emniyete teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, aynı şahısların geçtiğimiz Aralık ayında işletmenin hemen yanındaki farklı bir iş yerinde de benzer yöntemle yemek ve içeceklerin ücretini ödemeden ayrıldığı iddia edildi. Emniyet ekipleri görüntüler üzerinden şahısların kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

