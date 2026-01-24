Silivri'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, Görüntüler Ortaya Çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada anne ve baba yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı; görüntüler yayımlandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:57
Silivri'de otobüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucunda otomobilde bulunan anne ve baba hayatını kaybetti.

Kazada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ve kurtarma çalışmalarında yoğun ekip müdahalesi gerçekleştirildi.

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan kazanın ve müdahalelerin yer aldığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntüler, kazanın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Kınalı Gişeleri mevkiindeki bu üzücü olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

