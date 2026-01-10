Silvan’da şafak operasyonu: 600 gram uyuşturucu, 1 tutuklama

Diyarbakır Narkotik ekiplerinden koordineli baskın

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silvan ilçesinde düzenlenen şafak operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucu belirlendi. Belirlenen 5 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Aramalarda toplam 450 gram skunk ile 150 gram toz esrar olmak üzere 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

