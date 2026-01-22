Simge Kodalak Cinayeti: Müzisyen Eşe Ağırlaştırılmış Müebbet

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ın (31) öldürülmesiyle ilgili davada, sanık İ.K. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dava süreci

Olay, Reisler Göleti mevkiinde 30 Aralık 2024'te meydana geldi. Emniyete başvuran şüpheli İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan incelemede kadının boyun bölgesinde delici alet yarası bulundu ve cesede ulaşıldı.

Cenaze, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi; şüpheli koca tutuklandı.

Sanık İ.K., Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada söz aldı ve şunları söyledi: "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Herkesin karşısında bir suçlu olmaktan çok utanıyorum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Böyle olmaması gerekiyordu". Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti ve mahkeme 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aileden tepki ve açıklamalar

Duruşma sonrası açıklama yapan kardeşi Seval Çapoğlu, "Kardeşimin katili hak ettiği cezayı buldu. Verilen karardan dolayı çok mutluyuz. Adalete güvendik, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. Bugün bizim bayram günümüz, kardeşim yerinde rahat yatacak" dedi.

Aileden bir diğer isim Sinan Çiçek ise, "Adalet yerini buldu. Bizim yaşadığımız acıyı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın. Adliyeyi izleyerek geçiyorduk, bizim başımıza gelemez diyorduk, geldi. Adliyeye gelmeyen bir aile olarak buradan bir yıldan beri çıkamadık. Adalet yerini buldu, istediğim gibi olmasa da buna da şükür diyorum" ifadelerini kullandı.

