Sındırgı'da Yüksek Kesimlerde Kar, Merkezde Yağmur

Sındırgı'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu; belediye ekipleri yolları denetleyip önlem aldı, kar örtüsü drone ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:56
Sındırgı'da Yüksek Kesimlerde Kar, Merkezde Yağmur

Sındırgı'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Belediye ekipleri ulaşım için tedbir aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkezde yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimli kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.

Karın etkili olduğu bölümlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını yürüttü. Ekipler özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için kontrol ve tedbir amaçlı müdahalelerde bulundu.

Öte yandan, yüksek rakımlı mahallelerde oluşan beyaz örtü drone ile görüntülendi. Yetkililer, hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

SINDIRGI’DA MERKEZDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

SINDIRGI’DA MERKEZDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

SINDIRGI’DA MERKEZDE YAĞMUR, YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İznik'te Lodosla Büyüyen Çatı Yangını: Komşu Binanın Balkonundaki Eşyalar Alev Aldı
2
Erzincan'da 1 kilo 276,01 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama
3
Mersin'de Özel Harekat Destekli Operasyonda 27 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
4
İskenderun'da Durdurulan Araçta Sahte 1 Milyon Dolar Ele Geçirildi
5
Küçükçekmece Halkalı'da Şiddetli Rüzgar: Konteynırlar Devrildi
6
Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları