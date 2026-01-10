Sındırgı'da Yüksek Kesimlerde Kar, Merkezde Yağmur

Sındırgı'da merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Belediye ekipleri ulaşım için tedbir aldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkezde yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimli kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.

Karın etkili olduğu bölümlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için sahada çalışmalarını yürüttü. Ekipler özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için kontrol ve tedbir amaçlı müdahalelerde bulundu.

Öte yandan, yüksek rakımlı mahallelerde oluşan beyaz örtü drone ile görüntülendi. Yetkililer, hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

