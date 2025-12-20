Sinop Boyabat'ta kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu

Sinop’ta kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu

Boyabat, Adnan Menderes Bulvarı — sabah saatleri

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yola dökülen kaygan madde nedeniyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yola yayılan maddeyi fark edemeyen sürücüler çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen polis ve çekici ekipleri güvenlik önlemleri aldı; polis ekipleri kazanın olduğu noktada yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.