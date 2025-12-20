DOLAR
Sinop Boyabat'ta kaygan madde zincirleme kazaya neden oldu

Boyabat Adnan Menderes Bulvarı'nda yola dökülen kaygan madde nedeniyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza; can kaybı yok, araçlarda hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:50
Boyabat, Adnan Menderes Bulvarı — sabah saatleri

Sinop’un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yola dökülen kaygan madde nedeniyle 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yola yayılan maddeyi fark edemeyen sürücüler çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen polis ve çekici ekipleri güvenlik önlemleri aldı; polis ekipleri kazanın olduğu noktada yolu bir süre trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

