Sinop Boyabat’ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Daylı mevkiindeki şantiyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesindeki Daylı mevkiinde yer alan bir şantiyedeki konteynerde yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

