DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Sinop Boyabat’ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Boyabat Daylı mevkiindeki şantiyede çıkan konteyner yangını, Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:08
Sinop Boyabat’ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop Boyabat’ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Daylı mevkiindeki şantiyede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesindeki Daylı mevkiinde yer alan bir şantiyedeki konteynerde yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR ŞANTİYEDE BULUNAN KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR ŞANTİYEDE BULUNAN KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR ŞANTİYEDE BULUNAN KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları