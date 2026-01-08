Turgutlu'da Eve Yıldırım Düştü — İstasyonaltı Mahallesi'nde Hasar

Turgutlu'da Eve Yıldırım Düştü

Fırtına ve sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatleri itibarıyla başlayan fırtına ve sağanak yağış, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bazı binalarda su baskınları görülürken, İstasyonaltı Mahallesi'nde yer alan Nilüfer Sokak üzerindeki bir eve yıldırım düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, evde bulunan elektrikli aletler ve eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

EVDE BULUNAN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE VE EŞYALARDA HASAR OLUŞTU